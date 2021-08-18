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Общество18 августа 2021 11:01

22% россиян выступили за перенос столицы в Сибирь

Также опрошенные выступили за строительство в Сибири новых городов
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Более 20% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь

Более 20% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Почти четверть россиян (22%) выступают за перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов. Об этом свидетельствуют данные опрос сервиса SuperJob. Как отметили опрошенные, такие изменения будут способствовать не только экономическому, но и демографическому развитию в регионе.

Еще 30% россиян поддерживают только идею строительства городов, а вот административным центром страны они традиционно воспринимают именно Москву.

При этом перенос столицы без строительства и развития новых населенных пунктов поддерживают 6% опрошенных.

«Против идеи выступают 27% россиян. В числе их аргументов — чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удалённость новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения», — цитирует данные аналитиков RT.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех российских регионов, передает ОТР.

Напомним, ранее социологи выяснили, в каких российских регионах в период пандемии выросло число курильщиков. Оказалось, что лидерами рейтинга стали Красноярский край и Магаданская область, передает ФАН.