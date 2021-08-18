Летчик-испытатель о крушении Ил-112В: здесь был не просто пожар, а, скорее, разрушение двигателя. Фото: официальный сайт ОАК

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал крушение военно-транспортного самолета Ил-112В, которое произошло около аэродрома Кубинка в полутора километрах от полосы рядом с большим Никольским прудом. По словам специалиста, в данном случае можно говорить о разрушении двигателя в воздухе.

«Сам по себе пожар в воздухе – да, бывали пожары, и в данной ситуации экипажи справлялись с этим. Потому что первое дело – надо определить, хотя бы какой двигатель горит и что это такое. Второе – принятие мер, для того чтобы локализовать этот пожар… Но здесь настолько быстро протекало, я боюсь, что здесь не просто был пожар, а, скорее всего, разрушение самого двигателя», - сказал летчик, отметив, что такая версия объясняет, почему все произошло так «скоротечно».

Заболотский также заявил, что военный самолет, ВТА, должен быть «живучий». «В данной ситуации мирное время, а мы получаем информацию, такое впечатление, как будто из района боевых действий – прилетел на аэродром, загорелся и упал. Даже в фильмах такого не бывало», - отметил он.

Летчик также уточнил, что бывают случаи, когда в самолете просто горит топливо, порвался трубопровод и начался пожар, а бывает разрушение конструкции, которое приводит к дальнейшему разрушению коммуникаций и системы управления.

«Здесь, скорее всего, была нарушена система управления. Она там электродистанционная, и в результате этого, я боюсь, как раз самолет попал в такое положение на сваливание и дальше фактически в штопор попал», - добавил специалист.

Напомним, при крушении самолета погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Предварительной причиной крушения стало попадание масла в камеру сгорания