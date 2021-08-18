В российских кинотеатрах с марта 2022 будут сообщать о длительности рекламы перед фильмом

В российских кинотеатрах будут сообщать о длительности рекламы перед фильмом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинотеатры будут предупреждать зрителей о продолжительности рекламы и трейлеров перед сеансом фильма. Новые правила утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин.

С 1 марта 2022 года кинотеатры будут обязаны информировать зрителей о том, сколько будет длиться реклама и показ трейлеров. Соответствующая информация будет размещена в зоне кассового обслуживания. Это позволит зрителям рассчитать свое время и прийти на сеанс кинофильма вовремя, отмечается на сайте правительства РФ.

Помимо этого, кабмин обязал кинотеатры предоставлять клиентам на кассе или на сайте информацию о технических характеристиках залов, таких как ширина экрана, формат звуковой системы, тип проектора и системы тифлокомментария. Также кинотеатры будут обязаны информировать не только о фильмах текущего проката с указанием возрастных ограничений, но и о наличии картин с тифлокомментарием и субтитрами для людей с нарушением слуха или зрения.

Что касается новых полномочий, то теперь кинотеатры будут иметь право запрещать проносить в кинозал лазерные указки, пиротехнику и вещества с резкими запахами. Уточняется, что новые правила будут действовать до 1 марта 2028 года.