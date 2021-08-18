Эпидемиолог Роспотребнадзора: детям с хроническими заболеваниями рекомендуется привиться от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России не собираются вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для школьников, однако детям с хроническими заболеваниями рекомендовано привиться от COVID-19. Такое заявление в среду, 18 августа, сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям», - заявил эксперт в ходе выступления в Российском обществе «Знание», отвечая на вопрос о том, станет ли обязательной вакцинация от коронавируса для школьников, желающих продолжать обучение очно.

Горелов также отметил, что детям с хроническими заболеваниями врачи будут «настоятельно рекомендовать» сделать прививку от коронавирусной инфекции.

«Не заставлять, а рекомендовать. Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации», - уточнил эпидемиолог.