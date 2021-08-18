Губернатор Василий Орлов: «14 амурских фермеров получат гранты от областного министерства сельского хозяйства»

Амурские аграрии получат 14 грантов на развитие своих хозяйств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 110 миллионов рублей получат амурские фермеры – победители грантовых конкурсов, объявленных региональным министерством сельского хозяйства. Конкурсы проводятся для стимулирования приоритетных отраслей АПК и поддержки малых форм хозяйствования, а также для создания семейных ферм и развития системы сельской кооперации.

- Грантовые конкурсы в сфере сельского хозяйства поддерживаются правительством Амурской области и всегда проходят на достаточно хорошем уровне, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. - В этом году 14 амурских фермеров получат гранты от областного министерства сельского хозяйства. Данные меры поддержки позволяют нашим аграриям развиваться в различных отраслях сельского хозяйства, от животноводства до растениеводства. Всего фермеры-победители получат средства в размере 110,7 млн. рублей, выделенные региональным правительством.

Гранты на сельхозпроекты распределялись по двум направлениям: «Агростартап» и развитие семейных ферм. Ко второму этапу конкурсного отбора была допущена 21 заявка. После подведения итогов второго тура и очного собеседования с участниками конкурса победителями среди семейных ферм были признаны шесть проектов. Это фермеры, выращивающие крупный рогатый скот молочного направления. Грант на развитие семейной фермы предоставляется в размере не более 70 процентов от стоимости проекта грантополучателя. При этом учитываются собственные средства фермера и его план расходов (от 6 до 17 млн. рублей).

Победителями конкурса по отбору хозяйств для предоставления субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации - грант «Агростартап» стали восемь конкурсантов. Это предприятия, выращивающие мясной и молочный скот, а также тепличное хозяйство.

Государственная поддержка аграриям оказывается и по многим другим направлениям. В Амурской области действует система субсидий сельхозпроизводителям на закупку элитных семян, уплату страховой премии, поддержку производства молока, развитие мясного животноводства. Финансовая помощь выделяется из регионального и федерального бюджетов в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области».