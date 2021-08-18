Папа Римский назвал вакцинацию от коронавируса "актом любви" к себе и окружающим Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции «актом любви» к себе и окружающим.

«Привиться теми вакцинами, которые были одобрены компетентными органами - это акт любви. И способствовать тому, чтобы большинство людей сделали прививку, также представляет собой проявление любви. Любви к самим себе, любви к родным и друзьям, любви ко всем народам», - заявил понтифик в своем видеообращении в среду, 18 августа.

Франциск заявил, что любовь может быть общественной, всемирной и даже политической. По его словам, она всегда полна «маленькими жестами личного милосердия», которые могут «преобразить и улучшить общество».

Понтифик также поблагодарил Бога и людей, причастных к созданию вакцин от коронавирусной инфекции, за то, что теперь у человечества есть препараты, способные защитить от COVID-19, и позволяющие надеяться, что «мы положим конец пандемии». При этом папа Римский отметил, что это станет возможным, только если препараты будут доступны всем и «мы будем сотрудничать друг с другом».

Папа Римский также попросил Бога, чтобы каждый мог вакцинироваться от COVID-19, внеся «свою маленькую крупицу мудрости» и сделав «маленький жест любви».

Напомним, папа Римский привился от коронавируса в январе этого года.