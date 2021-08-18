Археологи обнаружили возможные останки троянского коня в Турции

Согласно «Иллиаде» Гомера, во время войны ахейцы не могли взять Трою силой и решили сделать это хитростью Фото: EAST NEWS

Фрагменты, возможно оставшиеся от легендарного троянского коня, нашли археологи при раскопках на холме Гиссарлык - месте расположения исторического города Троя. Согласно «Иллиаде» Гомера, во время войны ахейцы не могли взять Трою силой и решили сделать это хитростью: оставили огромного деревянного коня у стен города, сделали вид, что уплывают, а сами спрятали внутрь сооружения воинов. Когда коня ввезли в город, воины вышли из него и захватили Трою. До сих пор считалось, что история про троянского коня - это легенда. Однако находка ученых может изменить представление об этом.

На месте раскопок обнаружены десятки еловых досок и балок длиной до 15 метров, пишет греческое новостное издание Greek Reporter. Их форма натолкнула археологов на мысль о том, что это мог быть описанный древними авторами троянский конь. Также на месте раскопок обнаружилась бронзовая пластина с надписью «За возвращение домой греки посвящают это подношение Афине». Точно такая же упоминалась у греческого поэта Квинта Смирнского в поэме «Постгомерика».

“Не хочу показаться слишком самоуверенным, но я почти уверен, что мы нашли подлинные предметы”, - отметила профессор Бостонского университета Кристин Моррис.

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