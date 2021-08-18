Путин пообещал Мордовии поддержку из-за закредитованности республики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 18 августа, президент России Владимир Путин провел совещание с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Здуновым, заслушав его доклад о проблемных вопросах в регионе.

По итогам встречи российский лидер пообещал оказать поддержку Мордовии из-за закредитованности региона, отметив, что изначально будет необходимо определить размер этой поддержки.

«А административные, нормативные ограничения, конечно, нужно снимать, иначе невозможно будет двигаться. Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определенные ограничения в связи с долговой нагрузкой», - заявил глава государства.

Как отметил Путин, ограничения, которые связанны с положением дел в республике, «носят искусственный характер», подчеркнув, что их необходимо снимать.

Российский президент также отметил, что в Мордовии хорошая социальная инфраструктура, а уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране.