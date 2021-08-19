Шведские биологи объяснили тягу к спиртному особенностями клеток мозга

Группа ученых-биологов из Университета Линчёпинга в Швеции выяснили, почему у некоторых людей может возникать непреодолимое желание выпить алкоголь. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты выяснили, что в головном мозге есть группа нервных клеток, которая может вызывать у человека желание выпить даже тогда, когда здравый смысл подсказывает этого не делать.

Прийти к такому открытию ученые во главе с профессором психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук Маркусом Хайлигом смогли, проведя нейробиологические исследования на крысах.