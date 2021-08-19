В России 19 августа празднуется Яблочный Спас

19 августа Русская православная церковь отмечает большой светлый праздник - день Преображения Господня. В народе он более известен как Яблочный Спас.

Согласно Писанию, еще до крестных страданий, когда Иисус взошел вместе с тремя ближайшими учениками – Петром, Иоанном и Иаковом – на гору Фавор помолиться, он открыл им свою божественную сущность.

Именно в этот момент апостолы увидели облако, из которого раздался голос: "Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте".

Важно, что, увидев Преображение Иисуса, ученики Его получили знак, что Иисус есть Сын Божий. И тут же тело Иисуса, и его одежды, наполнились сиянием Преображения, уточняет "Российская газета".