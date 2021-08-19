Бывший депутат Рады: Украине нужны ракеты для «войны на чужой территории» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армии Украины необходимо большое количество ракет для «войны на чужой территории». Об этом в четверг, 19 августа, заявил бывший депутат украинской Верховной рады Иван Заец во время круглого стола в Киеве.

Политик заявил, что от властей Украины нужно требовать создание «ракетного щита» для страны.

- Есть весь потенциал для того, чтобы мы в настоящее время могли построить много ракет, сделать эффективную систему защиты. Нам необходимы ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории. С противником всегда лучше всего воевать на его территории. Нужно оружие в ракетной технике и в информационной сфере, - сказал Иван Заец.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о нехватке финансов на содержание армии страны, указал на отсутствие необходимости в армии на Украине.