"Мир без нацизма" обратился к международному сообществу и властям Литвы

Обвинения и приговор, вынесенный Палецкису, сфабрикованы и носят политизированный характер Фото: Википедия

Международное правозащитное движение «Мир без нацизма», президентом которого является Борис Шпигель, обратилось к властям, судебным и правоохранительным органам Литовской Республики с требованием провести объективное расследование и прекратить преследование члена президиума МПД «Мир без нацизма», политика и журналиста Альгирдаса Палецкиса по политическим мотивам, а также обращает внимание международных правозащитных организаций, мировой общественности к вынесенному Шяуляйским окружным судом Литвы приговору.

Мы небезосновательно предполагаем, что обвинения и приговор, вынесенный Палецкису, сфабрикованы и носят политизированный характер, в корне нарушают один из основополагающих принципов международного права – презумпцию невиновности, и фактически являются расправой над политическим оппонентом.

Политическое судилище над Палецкисом, - человеку, не согласному с позицией власти вменили в вину инакомыслие, - является нарушением Директивы Евросоюза, призванной обеспечить фундаментальное право на справедливое судебное разбирательство и соблюдение принципа презумпции невиновности. Формулировки обвинительного заключения заставляют усомниться в объективности и справедливости вынесенного приговора.

Президиум МПД «Мир без нацизма» в сотрудничестве с международными правозащитными организациями будет добиваться правосудия и справедливости, вплоть до восстановления честного имени и гражданских прав Альгирдаса Палецкиса, данных ему конституцией Литовской Республики.