В Приморье ветеринары осмотрели краснокнижного лесного кота

В Приморье в капкан попал краснокнижный лесной кот. Фото: центр "Тигр"

Суровый и шипящий пациент – краснокнижный дальневосточный лесной кот – был осмотрен ветеринарами реабилитационного центра «Тигр». Ранее его привезли в село Алексеевка Приморского края, так как животное попало в капкан в курятнике.

В «Тигре» рассказали, что кот полностью здоров, кости от капкана не повержены, а подвижность лапки сохранена. Злейший пациент, который раньше шипел даже при съемке на видеокамеру, ни на кого не напал, все сотрудники остались целы и здоровы, сообщает «Восток-Медиа».

Напомним, на прошлой неделе в центр был привезен редкий зверь. Кот был «госпитализирован» потому, что повадился охотиться на кур и попал в капкан. Животное освободили и доставили в центр на реабилитацию. Там его повестили в карантинный блок и осмотрели. Сотрудники заметили, что есть зверь с аппетитом, но крайне недоволен сложившейся ситуацией – он постоянно шипит на людей.

Дальневосточный, он же амурский, лесной кот занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Приморского края. Эти животные немного крупнее обычного домашнего кота, а их вес составляет четыре-шесть килограммов, длина тела равна 75–90 сантиметрам. Зверь распространен на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и по побережью Японского моря. Вблизи озера Ханка кот встречался по всей пригодной для обитания площади. Обитает в Большехехцирском, Ханкайском, Уссурийском, Кедровая Падь, Лазовском заповедниках.