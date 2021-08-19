Ветеран «Вымпела»: минобороны СССР тормозило создание подразделения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство обороны Советского Союза в свое время выступало против создания подразделения специального назначения разведки КГБ, заявляя, что уже есть спецназ ГРУ. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал президент ассоциации ветеранов группы «Вымпел» Валерий Попов. Сегодня со дня создания подразделения исполняется 40 лет.

По словам ветерана, отправной точкой для формирования этого подразделения стала советская операция «Байкал-79» в 1979 году в Кабуле, в ходе которой штурмом был взят дворец Тадж-бек и ликвидирован афганский диктатор Хафизулла Амин. Подразделение специального названия должно было проводить операции за пределами страны в «особый период».

Идея о создании «Вымпела» возникала задолго событий декабря 1979 года, однако до этого момента советское министерств обороны тормозило формирование подразделения.

- Министры говорили примерно так: да зачем нашей стране это нужно, у нас же есть ГРУ с его спецназовцами. Однако новое подразделение КГБ действовало в абсолютно любой точке мира, в разной оперативной обстановке. Это была работа не для спецназа ГРУ. Глубина действия спецназа военной разведки была совсем другой, чем была потом у нас, - сообщил Валерий Попов в интервью РИА Новости.

Позже глава нелегальной разведки КГБ СССР генерал-майор Юрий Дроздов убедил председателя Комитета госбезопасности Юрия Андропова в необходимости создания спецподразделения. «Вымпел» просуществовал в составе советской внешней разведки до распада СССР.