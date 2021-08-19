Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете въезда русофобам в Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты российской Государственной думы от фракции «Единая Россия» подготовили проект закона, который призван запретить въезд на территорию РФ иностранным гражданам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 19 августа, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» отметил, что данный документ предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства.

- В частности, речь идет о тех, кто возбуждает ненависть, вражду, унижает людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества во время Великой Отечественной войны, а также унижает честь и достоинство ветеранов, - отметил Александр Хинштейн в ходе беседы с журналистами.

Депутаты предложили внести соответствующие изменения в закон «О порядке выезда из России и въезда в Россию» в части расширения оснований для запрета въезда.