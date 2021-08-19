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Здоровье19 августа 2021 11:11

Минздрав РФ рекомендовал ВИЧ-инфицированным вакцинироваться от коронавируса

Прививаться от COVID-19 нужно всем пациентам с ВИЧ независимо от иммунного статуса, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
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Минздрав РФ рекомендовал ВИЧ-инфицированным вакцинироваться от коронавируса

Минздрав РФ рекомендовал ВИЧ-инфицированным вакцинироваться от коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинация против коронавируса рекомендуется всем ВИЧ-инфицированным пациентам, заявил журналистам главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России Алексей Мазус.

Как отметил врач, прививаться от COVID-19 нужно независимо от того, какую схему антиретровирусной терапии (АРТ) использует тот или иной ВИЧ-инфицированный, а также от того, какой у него иммунный статус и вирусная нагрузка. Вместе с тем он сообщил, что вакцинацию можно отложить на четыре недели после начала АРТ.

По словам Мазуса, сейчас СПИД-центры и Ассоциации НКО проводят большую работу по привлечению ВИЧ-инфицированных к вакцинации против коронавируса

Ранее «Коммерсант» сообщил, что в Санкт-Петербурге пациентам с ВИЧ массово отказывают в вакцинации от COVID-19. В свою очередь в городском комитете по здравоохранению прокомментировали, что это всего лишь единичные случаи.

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые выявили общее свойство ВИЧ и коронавируса.