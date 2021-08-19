Политолог предложил запретить сбор подписей за кандидатов на дому

Политолог призвал запретить сбор подписей избирателей в преддверии выборов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить сбор подписей за кандидатов в квартирах у граждан. Соответствующий документ он направил на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В своем обращении политолог напомнил, что в преддверии выборов представители избирательных штабов традиционно посещают дома избирателей с целью сбора подписей и раздают агитационную продукцию.

При этом Орлов добавил, что в некоторых округах имеется значительное число претендентов в кандидаты или самих кандидатов, из-за чего посещения волонтеров становятся весьма частыми, что может доставлять дискомфорт домовладельцам.

Более того политолог отметил, что под видом представителей избирательных штабов могут скрываться злоумышленники, которые лишь ищут предлог, чтобы проникнуть в чужие квартиры.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения ограничения для представителей избирательных штабов посещать места жительства избирателей», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, в этом году выборы будут длиться целых три дня с 17 по 19 сентября. В связи с таким нововведением политолог Александр Асафов спрогнозировал высокую явку. Ведь если избиратели не успеют проголосовать в один день, у них будет еще время прийти на участок и сделать свой выбор, передает телеканал «360».