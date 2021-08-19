Синоптик Тишковец: лето в Центральной России уйдет по-английски Фото: Михаил ФРОЛОВ

Текущая неделя на территории центральной части России станет последней в периоде метеорологического лета. В эту пятницу в столичном регионе воздух в последний раз прогреется до июльских температур в плюс 24-26 градусов, а следующая неделя ознаменуется первым «звоночком» от грядущей осени. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Instagram.

По словам синоптика, в эти выходные в Москве не обойдется без осадков: в субботу будут ливни с грозами, а в воскресенье местами пройдет небольшой дождь. Ночью на 22 августа температура опустится до 13-16 градусов тепла, а лето «начнет меркнуть».

- Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора. На следующей неделе сформируется северной поток, российская столица окажется в «мешке» полярного воздуха с температурным фоном на три градуса ниже нормы. В понедельник, 23 августа, утро посвежеет до плюс десяти градусов, во вторник днем будет около 16-18 выше нуля, а в среду столбики термометров опустятся на самое дно колодца холода – ночью плюс шесть-восемь градусов, днем не выше 15-17, - предупредил Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что таким образом метеорологическая осень наступит 24 августа.