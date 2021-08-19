Умер Евгений Михельсон, режиссёр анимационных фильмов Фото: кадр из фильма

В минувшую среду, 18 августа, после тяжелой болезни на 82-м году жизни скончался художник и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон. О его смерти сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

«Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Его обаятельные, с мягким юмором ленты всегда пользовались успехом, их с удовольствием смотрели и дети, и взрослые», — говорится в сообщении пресс-службы.

Союз кинематографистов РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким художника, отметив, что память о режиссёре «надолго сохранится в его фильмах и нежных пастельных картинах».

Евгений Михельсон работал художником в период с 1960 по 1993 годах, а с 1972 года стал режиссером в объединении мультипликации студии «Туркментелефильм», а с 1993 года - режиссером киностудии «Туркменфильм» и членом Международной ассоциации мультипликационного кино (АСИФА). Он долгое время работал в Туркмении, где возглавил объединение мультипликационных фильмов, став в итоге заслуженным деятелем Туркменистана. Режиссёр переехал в Россию вместе с семьей после развала Советского Союза.

Михельсон снял около двадцати мультфильмов, среди которых «Крылатый ослик», «Чурек и малыш», «Худайберды и дэв», «Огник», «Яртыгулак и лентяи», а также «Бездомный Конгурджа».