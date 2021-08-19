Япония зафиксировала антирекорд по числу заболевших ковидом за 5 дней до открытия Паралимпиады

Япония побила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки в Японии было зарегистрировано рекордное число случаев заболевания коронавирусом – 23 917. Всего через пять в Токио должны стартовать Паралимпийские игры, а тем временем сообщается, что в больницах города занято более 80% коек интенсивной терапии, в соседней префектуре Канагава этот показатель уже составляет 100%.

В самой столице за сутки было зафиксировано 5386 случаев заболевания коронавирусом. Однако эксперты отмечают, что в Токио проводится недостаточно тестов, и на самом деле этот показатель может быть значительно выше.

Из-за того, что нагрузка на больницы настолько велика, власти призывают горожан при первых симптомах простуды оставаться дома до полного выздоровления. В настоящее время на самоизоляции в Японии находится более 74 000 человек, что в 13 раз больше, чем месяцем ранее.

При этом подготовка к Паралимпиаде продолжается. Власти уверяют, что соревнования никак не повлияют на эпидемиологическую обстановку, тем более, что почти все состязания будут закрыты для зрителей, передает сайт newizv.ru.