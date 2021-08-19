Захарова назвала вбросом статью о российских подлодках у берегов Ирландии

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала информационным вбросом статью британского издания The Times о российских подводных лодках, которые якобы находились у берегов Ирландии, пытаясь получить доступ к подводной интернет-инфраструктуре.

«Не могли не обратить внимания на опубликованную в британском издании The Times статью о российских подлодках у берегов Ирландии, которые якобы пытаются получить доступ к подводной интернет-инфраструктуре в разведывательных целях», - сказала дипломат в ходе брифинга в четверг, 19 августа, отметив, что МИД РФ рассматривает данную статью «как очередной нечистоплотный вброс в рамках продолжающейся в Британии антироссийской информационно-пропагандистской кампании».

Как отметила Захарова, необоснованные обвинения, которые содержались в публикации, призваны создать у западного читателя ощущение «некой нарастающей» угрозы со стороны России.