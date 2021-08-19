Захарова: Нет оснований считать, что торговые отношения с Афганистаном прекратятся

Захарова заявила об отсутствии оснований считать, что торговые отношения с Афганистаном прекратятся Фото: пресс-служба МИД РФ

Говорить о прекращении торгово-экономических отношений между Россией и Афганистаном преждевременно, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«У нас нет оснований считать, что они не получат импульса к дальнейшему развитию после налаживания системы функционирования государственных структур и восстановления спокойствия в афганском обществе», – сказала дипломат на брифинге.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не торопится признавать режим движения «Талибан»* в Афганистане.

Как писал сайт kp.ru, МИД РФ допустил исключение «Талибана»* из списка запрещенных террористических организаций после резолюции Совета безопасности ООН.

Между тем Международный валютный фонд принял решение приостановить помощь Афганистану в связи с отсутствием международной позиции по признанию руководства страны.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России