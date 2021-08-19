Захарова рассказала о работе МИД РФ, связанной с проявлениями русофобии в Казахстане и Киргизии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировала проявление русофобии в Казахстане и Киргизии.

По ее словам, прежде всего стоит помнить, что дипломатия - это не только пресс-релизы, а целый набор инструментов, которые использует ведомство.

- Вопрос реакции увязан напрямую с результатом, которого хотим добиться. Дипломатия - не только пресс-релизы. Это целый набор инструментов. Главное - эффективность тех мер, которые применяются. Исходя из этого мы выстраиваем нашу работу. У нас работает посольство в Казахстане и работает по каждому вопросу с местной стороной. Помимо посольства есть министр иностранных дел РФ, который провел два телефонных разговора со своим киргизской и казахстанским коллегой, - отметила дипломат.

Также он добавила, что сейчас эта работа ведется и для того, чтобы не допускать подобных вещей. Она ведется не только на упреждение, но и чтобы потом каждый случай брать на проработку. российская сторона исходит из того, что вопросы, которые были подняты, были доведены до конца.