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Политика19 августа 2021 18:40

Захарова призвала прекратить придумывать "Новички" и винить во всем "русских хакеров"

Она призвала западные страны "заняться делом" и проблемами, которые нужно решать сообща
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны прекратить заниматься созданием мнимой угрозы. Об этом 19 августа она заявила в эфире радио "Комсомольская правда".

- Они были созданием мнимой угрозы, а не оценками угрозы реальной. Все было сконцентрировано на мнимых атаках русских хакеров, отравлениях, запугиванием вторжения нашего куда-то. Вместо того, чтобы решать реальные проблемы. Прекратите придумывать "Новички", "русских хакеров", прекратите стравливать народы. Займитесь делом. Есть проблемы, которые нужно решать сообща, - заявила дипломат.