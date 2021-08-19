Захарова оценила риски возникновения кризиса беженцев из-за ситуации в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что страны НАТО предали всех людей, которые им верили. Такое мнение она высказала в эфире радио "Комсомольская правда" , комментируя возникновение рисков кризиса беженцев из-за ситуации в Афганистане.

- Где были все эти страны?... Я хочу напомнить, что там были не только США и Британия. 20 лет там находились страны, входившие в НАТО. И даже Украина. Страны, которые имели "полевые ощущения", они что, не просчитывали эту ситуацию? Они предали всех людей, которые им верили и на них работали, - заявила дипломат.