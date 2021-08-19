В Казахстане правозащитник получил семь лет тюрьмы за разжигание межнациональной розни Фото: ВКонтакте

Суд Ауэзовского района Алма-Аты приговорил к семи годам лишения свободы правозащитника Ермека Тайчибекова, известного своими пророссийскими взглядами и выступлениями в пользу защиты русского языка. Его признал виновным в разжигании межнациональной розни.

«Он был предан суду по статье... разжигание национальной розни с использованием СМИ. Сегодня был оглашен приговор - семь лет строгого режима», - приводит РИА Новости слова адвоката Галым Нурпеисов.

Адвокат напомнил, что Тайчибекова задержали в сентябре прошлого года. Тогда было возбуждено дело из-за его интервью интернет-СМИ, где правозащитник высказался о массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области, которые произошли в феврале того же года.

«В этих интервью он дал свою оценку этим событиям. Эксперты сказали, что там имеются признаки разжигания межнациональной розни», - уточнил адвокат.

В результате массовых беспорядков в Кордайском районе погибли 11 человек, пострадали 158 гражданских лиц и 20 полицейских. Кроме того, было повреждено более 150 жилых домов и объектов торговли, а также свыше ста автомобилей. В общей сложности ущерб их собственникам составил примерно 830 млн тенге (около 2 млн долларов). Причиной этих беспорядков послужили инциденты между местными жителями, преимущественно казахской и дунганской национальности, на бытовой почве.

Тайчибеков уже был судим по статье о возбуждении межнациональной розни. В 2015 году он был приговорен к четырем года тюрьмы, и досрочно вышел из колонии через два года.