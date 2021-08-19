Россельхознадзор: Россия в 2021 году увеличила экспорт мороженого в 2,4 раза Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия за январь - август текущего году экспортировала 14 тысяч тонн мороженого, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 5,8 тысяч тонн. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информационной системы «Аргус».

Как на сайте ведомства, экспорт молока и молочной продукции из России с начала этого года составил 122,5 тысяч тонн, что на 59 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года (77 тысяч тонн.),

Уточняется, что главными покупателями данной категории товаров стали Украина, купившая 31,6 тысячи тонн с 1 января по 8 августа 2021 года, а также Казахстан (28,8 тысяч тонн), Азербайджан (15,7 тысяч тонн), Белоруссия (10,9 тысяч тонн), Узбекистан (3,8 тысяч тонн).

Тем временем импорт молочной продукции в Россию с начала года составил 573,8 тыс. тонн, что на 9 процентов меньше, чем годом ранее (633,7 тысяч тонн).

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что москвичи из-за жары стали покупать мороженое чаще почти в 1,5 раза. Выручка продавцов холодных десертов резко пошла вверх.