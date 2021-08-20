Сборная России обыграла США на матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в дополнительное время обыграла команду США в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир, состоявшийся в Москве на Фестивальной площади СК "Лужники", завершился со счетом 5:4. Этот зрелищный матч посетили более двух тысяч болельщиков.

В составе российской команды забить мяч в ворота соперников удалось спортсменам Борису Никонорову (12-я и 20-я минуты), Антону Шкарину (17), Андрею Новикову (21) и Алексею Макарову (39).

У американцев отличились футболисты Николас Переа (2 и 32) и Алессандро Канале (15 и 26).