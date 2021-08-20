Врач рассказала россиянам о норме употребления сахара в день

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Алла Погожева рассказала россиянам о том, сколько сахара можно съедать в день.

По словам врача, прежде всего стоит понимать, что такое суточная норма сахара для человека. Обычно тут имеется в виду добавленные в продукты в процессе производства низкомолекулярные углеводы: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед.

- При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая сейчас составляет во всех странах 10% по калорийности (от общего числа потребленных калорий.) или около 50 граммов в день. В прошлом году Минздрав РФ предложил снизить этот верхний предел – менее 5% по калорийности, то есть около 22 граммов в день, рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.