Климкин заявил, что у Украины получится остановить Россию только вместе с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может "остановить" Россию только в том случае, если его стране помогут США. Об этом он написал в своем посте на странице в Facebook.

К такому выводу экс-чиновник пришел после анализа ситуацию на Среднем Востоке. Он убежден, что Штаты смогли частично решить задачу борьбы против Аль-Каиды*, но не справились с созидательной деятельностью, проиграв "борьбу за новый Афганистан".

Климкин полагает, что Украина якобы уже "выиграла в борьбе с Россией", хоть и не окончательно, "остановив" Москву. Однако все же он сожалеет, что Украину пока не удалось сделать частью Запада, несмотря на усилия Киева.

- Вывод простой: неудача в борьбе за ′"новый Афганистан" может привести к борьбе за новую демократию, включая новую Украину. И нужен совместный успех с США - только с ними можно остановить Россию, - говорится в посте.

*Запрещенная в России террористическая организация