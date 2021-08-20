Умер Чак Клоуз, американский художник-фотореалист. Фото: ЖЕРНОВ Вадим/ТАСС

На 82 году жизни умер американский художник-фотореалист Чак Клоуз. Деятель искусства скончался в одной из больниц американского города Ошенсайда (штат Нью-Йорк). Об этом сообщила газета New York Times.

Информацию о смерти Клоуза подтвердил его адвокат.

Чак Клоуз стал известен благодаря крупномасштабным портретам, основанным на фото крупным планом. Одной из самых его известных работ является автопортрет, на котором художник изображен с дымящейся сигаретой во рту и растрепанными волосами. Также среди работ художника — портреты экс-президента США Билла Клинтона, художника Джо Цукера, скульптора Ричарда Серры и композитора Филипа Гласса.

В 2017 году Клоуз, будучи членом президентского комитета по искусству и гуманности, подписал письмо, где предлагалось уйти в отставку бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

В июле 2021 года в больнице Санкт-Петербурга умер художник-авангардист Борис Кошелохов, известный под прозвищем Боб. О смерти Боба сообщила его коллега Марина Колдобская на своей странице в Facebook. По словам друзей художника, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Работы Боба Кошелохова были вставлены Русском музее, областных музеях Севастополя, Хабаровска, в государственном музее Нюрнберга. Борис Кошелохов также был известен, как создатель творческой группы художников-нонконформистов "Летопись".