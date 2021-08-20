Московские центры "Мои документы" возобновили работу в обычном режиме

Центры "Мои документы" города Москвы возобновили работу в обычном режиме Фото: Иван МАКЕЕВ

С 20 августа 2021 года все центры госуслуг "Мои документы" города Москвы снова принимают посетителей в обычном режиме. Как сообщает сайт столичного мэра, такое решение было принято на фоне стабилизации эпидобстановки в городе.

Москвичи, которые оформили предварительную запись, могут явиться в центры в назначенное время.

- Районные центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. При посещении офисов посетители и сотрудники по-прежнему обязаны носить маски. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, — сообщил сайт мэра.

Напомним, с 1 июля в Москве началась ревакцинация: горожане, привившиеся от COVID-19 осенью и зимой, смогут пройти прививку еще раз. Сделать повторную прививку можно будет любой вакциной, разрешенной в России. Сейчас в Москве в наличии имеются двухкомпонентый "Спутник V" или новая однокомпонентая вакцина "Спутник Лайт". Вакцинироваться можно любой из них, независимо от того, какой вакциной пациент прививался в первый раз.