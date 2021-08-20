Украина отменит свободную экономическую зону с Крымом в ноябре 2021 года

Украина отменит СЭЗ с Крымом в ноябре 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальная газета Верховной Рады "Голос Украины" опубликовала текст закона, отменяющий в Незалежной свободную экономическую зону с полуостровом Крым.

СЭЗ с Крымом была создана в 2014 году. Украинские власти не взымали с граждан страны, живущих на территории полуострова, налоги, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. После этого на Украине проходили протестные акции с требованием отменить закон. В июле 2021 года Рада приняла закон об отмене СЭЗ. В четверг, 19 августа, украинский лидер Владимир Зеленский подписал его.

Согласно тексту документа, закон вступит в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования.

Ранее на Украине предложили запретить на законодательном уровне подачу воды в Крым. Соответствующий законопроект зарегистрировала группа депутатов Верховной Рады от фракций партий "Европейская Солидарность", "Голос" и депутатской группы "Доверие". Кроме того, в документе предлагалось внести изменения в украинский закон о создании свободной экономической зоны в Крыму и дополнить законопроект "водным запретом".