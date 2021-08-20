Цена на туры в Доминикану снизились до уровня стоимости путевок в Турцию

Спрос на путевки в Доминикану вырос на 225% Фото: Shutterstock

Спрос на туры в Доминикану среди россиян вырос на 225%. Как отмечают туроператоры, путешественников привлекают цены и простые правила въезда в страну. По оценкам экспертом, стоимость путевок на курорты Доминиканы сохранилась на уровне 2019 года и сейчас сопоставима с ценами на туры в Турцию или Египет.

Как отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, Доминикана стала второй после Турции страной, которая не стала устанавливать для россиян лимит на количество прибывающих туристов в условиях пандемии.

«Ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации», — цитируют Горина «Известия».

Напомним, регулярное сообщение между Россией и Доминиканской Республикой открылось 9 августа. Сейчас рейсы в эту страну летают с полной загрузкой. При этом направление пользуется большой популярность, некоторые туристы забронировали путевки уже вплоть до Нового года, передает телеканал «360».

Напомним, чартерное сообщение с Доминиканой будет открыто 27 августа. Благодаря этому путевки могут еще больше подешеветь. Сейчас стоимость тура на двух человек составляет порядка 120-140 тысяч рублей, пишет ФАН.