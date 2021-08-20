В Тюменской области готовы к началу учебного года и выборам в парламенты

Обеспечение безопасности школ и других учреждений образования в День знаний 1 сентября и в единый день голосования стало основным вопросом на совместном онлайн-заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Тюменской области, которое провел глава региона Александр Моор.

«Межведомственные комиссии, в составе которых работали представители органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС, проверили сто процентов образовательных учреждений Тюменской области и признали их готовыми к началу нового учебного года», — доложила заместитель директора регионального департамента образования и науки Ирина Конончук.

Заместитель начальника полиции УМВД России по Тюменской области Евгений Козлов сообщил, что все учреждения образования в регионе взяты под охрану. В День знаний наряды полиции обеспечат безопасность при проведении праздничных мероприятий. Рядом с учебными заведениями 1 сентября будут нести службу экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД. В день начала нового учебного года безопасность тюменцев станут обеспечивать более 1 200 полицейских, 485 народных дружинников и казаков, более 100 сотрудников частных охранных предприятий.

Напомним, с 17 по 19 сентября в регионе, как и во всей России, пройдут выборы депутатов Госдумы РФ. Кроме того, в эти дни тюменцам предстоит избрать депутатов областной думы. Местные выборы состоятся в 40 муниципальных образованиях региона. При этом большинство помещений для голосования расположено в школах и других учреждениях образования.

«Все 1 070 избирательных участков будут оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения или видеорегистраторами, а также оснащены стационарными или переносными металлодетекторами, – пояснил секретарь избирательной комиссии Тюменской области Андрей Николаев. - Для предотвращения распространения COVID-19 всех работников избирательных комиссий и избирателей обеспечат средствами индивидуальной защиты. На сегодня 72 процента людей, участвующих в организации выборов, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции».

«Обеспечение безопасности наших земляков — основная задача всех органов власти и правоохранительных структур. Для ее успешного решения необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие», — резюмировал Александр Моор.