В Херсоне упал самый большой флагшток в области за 8 млн гривен

На Украине упал самый большой флагшток в Херсонской области за 8 млн гривен. Фото: скриншот видео

В украинском городе Херсон ко Дню Независимости Украины должны были установить самый высокий флагшток в области, однако он упал.

Как пишет местное издание "Любимый Херсон", в результате падения флагштока пострадал автомобиль, который находился во время монтажа неподалеку.

Самый большой в области флаг Украины должны были поднять на площади у Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. Олеся Гончара. Его размер составляет 12 на 18 метров. На создание флагштока потратили восемь миллионов гривен. В областной администрации сообщали, что средства не бюджетные, а грантовые.

Ранее Украина запустила флаг с посланием в сторону Крыма. Государственный символ размером двадцать на шесть метров запустили в Херсонской области. Акцию активисты посвятили "Дню сопротивления российской оккупации полуострова". Отметим, что аналогичные акции проходили в августе и декабре 2020 года. А летом 2019 года на Украине заявляли, что в сторону Крыма запустили некие листовки.