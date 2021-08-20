Врач из Казахстана рассказала, как ее заставили извиниться за речь на русском языке

Невролог из Казахстана рассказала, как ее заставили извиниться за речь на русском Фото: Кадр видео

Врач с 30-летним стажем, невролог Эмилия Гречаник рассказала о том, как казахские националисты заставили ее извиниться за речь на русском языке. Медик объяснила, что во время работы ей позвонили через приемное отделение и врач попросила звонящую женщину назвать идентификационный номер на русском языке, на что получила жесткий ответ.

«На что мне было сказано, что я не имею права говорить на русском языке, что я гражданка Казахстана и всё в таком плане... государственный язык — казахский, язык межнационального общения — русский. Мы работаем на двух языках... Единственное, что спросила, я попросила на русском языке назвать номер», — цитирует Эмилию Гречаник RT.

Врач добавила, что весь разговор был провокационным, и раньше с ней такого никогда не случалось.

Гречаник добавила, что после этого случая блогер Куат Ахметов выложил в сеть ролик с данной беседой и её данными, заявив, что она заставляет говорить на русском языке. Кроме того Ахметов пообещал передать «какие-то материалы в прокуратуру», если врач не извинится на камеру за свое поведение.

«Я не считаю, что я решила сама (извиняться на камеру — прим. ред.)... Честно говоря, меня вынудили. Он (Ахметов — прим. ред.) сказал, что я должна извиняться... Я ему сказала: «Хорошо, допустим, если вы так хотите, я извинюсь на русском языке». — «Нет, вы будете извиняться на казахском», — призналась Гречаник в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Напомним, 12 августа Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за того, что он допускал выражения, которые являются разжиганием межнациональной розни.