Минприроды России подготовило список из 28 пластиковых товаров к запрету

"Российский экологический оператор" подготовил список товаров и упаковки, рекомендованных к запрету на территории России. Фото: Shutterstock

"Российский экологический оператор" подготовил список товаров и упаковки, рекомендованных к запрету на территории России. Как рассказали в Минприроды, в шорт-листе оказались 28 наименований продукции, наносящей ущерб экологии.

В список вошли в основном товары из пластика. Среди них, например: одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов. Также запретить предлагается ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерную упаковку (кроме лекарств), упаковку для куриных и перепелиных яиц и несколько видов пакетов, пишет ТАСС.

В Минприроды отмечают, что пока говорить о запрете этой продукции в России рано. Подобные товары и упаковка будут постепенно выводиться из производства и потребления только после того, как в стране будет создана инфраструктура производства альтернативных замещающих изделий.

Как ранее писал сайт kp.ru, экологические катастрофы из-за пластика нередки в России и мире. Недавно на берега Ливадии выкинуло килограммы пластика и водорослей - это стало следствием тайфуна “Лупит”.