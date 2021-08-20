Глава Амурской области Василий Орлов: Более 3,8 тысяч первоклассников получат школьные ранцы в рамках традиционной акции «Губернаторский портфель»

Ранцы для первоклассников закупили за счет средств областного бюджета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области в преддверии начала учебного года стартовала акция «Губернаторский портфель»: детям из малообеспеченных семей вручают в подарок школьные ранцы с необходимым для занятий набором канцтоваров. Акция проходит в Приамурье ежегодно при поддержке правительства региона. В этом году она проводится уже в 19-й раз. Средства на покупку школьных рюкзаков выделяются из областного бюджета. «Губернаторские портфели» в этом году получат более 3,8 тысяч первоклассников из малоимущих и социально незащищенных семей Амурской области.

- Ранцы для первоклассников со всеми необходимыми школьно-письменными принадлежностями, а также наборами для детского творчества уже начали разъезжаться по территориям и попадать к будущим первоклассникам, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов. - Новые школьные портфели очень легкие, удобные, имеют правильную эргономичную форму, а также красочные и красивые, чтобы у детей остались самые яркие впечатления от первой школьной линейки. Первоклассники получат свои ранцы до начала учебного года.

«Губернаторские портфели» отправятся в 21 район Приамурья. Там их через территориальные управления соцзащиты, комплексные центры и школы вручат маленьким хозяевам. Как отметили организаторы акции, портфели соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим нормам. У ранцев рельефная спинка, которая хорошо держит форму, и облегченный каркас, что делает ношение рюкзака максимально удобным. Ортопедические портфели оснащены вентилируемыми мягкими лямками, снижающими нагрузку на плечи ребенка. Все ранцы для безопасности снабжены светоотражающими элементами, которые хорошо видны на дороге в темное время суток.

- Постарались, чтобы все портфели были разнообразные - для мальчиков и для девочек свои модели: все очень красочные, яркие, с брелоком в виде мягкой игрушки и наручными часами в качестве сувениров, - рассказала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева. - Мы думаем, что ранцы обязательно понравятся нашим первоклассникам, и каждый ребёнок, получивший такой подарок, будет доволен.