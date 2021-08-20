Талибы* мешают афганцам улететь из Кабула

Боевики "Талибана"* мешают афганцам улететь из Кабула Фото: REUTERS

Боевики движения "Талибан"* блокируют доступ к аэропорту Кабуля для афганцев, которые хотят покинуть страну. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что ранее талибы* выставили свои патрули в нескольких километрах от аэропорта столицы Афганистана.

В пятницу, 20 августа, самолет компании "Пакистанские международные авиалинии" эвакуировал около 350 человек в Исламабад. Также в Кабуле приземлился еще один самолет из Пакистана для эвакуации афганцев и иностранных граждан, работавших в международных организациях.

Обстановка в кабульском аэропорту остается напряженной. Афганистан пытаются покинуть тысячи человек.

Ранее появилась информация, что боевики "Талибана"* начали поиск граждан, которые сотрудничали с силами США и НАТО. У талибов* может быть список с адресами афганцев, которые сотрудничали с иностранными силами. После захвата Афганистана военная техника и оружие, которые в свое время были поставлены для правительственной армии страны, попали в руки боевиков радикального движения. Таким образом, к талибам* попало большое количество американского оружия, и в США не ожидают, что боевики его вернут.

*Запрещенная в России террористическая организация