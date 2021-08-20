Мурашко: дети стали чаще болеть коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Дети стали чаще болеть коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, указав на агрессивность нового варианта COVID-19.

«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется… Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», - заявил глава Минздрава в пятницу, 20 августа.

Мурашко также отметил, что для минимизации рисков для детей необходимо привиться родителям.

Напомним, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России не собираются вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для школьников, однако детям с хроническими заболеваниями рекомендовано привиться от COVID-19.