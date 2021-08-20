Захарова ответила Японии на обвинения в «оккупации» южных Курил

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отношение Японии к статусу южных Курил. Власти страны много лет открыто претендуют на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и теперь принадлежат России.

15 августа в Японии прошли официальные мероприятия по случаю так называемого "Дня поминовения павших в войне и мольбы о мире". По словам Марии Захаровой, в очередной раз в рамках подобных мероприятий страна не признала за собой ответственности за развязывание Второй мировой войны и агрессивных действий против соседей.

“С возмущением отмечаем, что в Японии продолжают высказываться беспочвенные обвинения в адрес СССР и России в якобы противоправном характере вступления нашей страны в войну “в нарушение Советско-японского пакта о нейтралитете” и “нелегитимной оккупации” южных Курил. В связи с этим хотели бы напомнить, что объективную и единственно верную оценку событий и итогов Второй мировой войны можно найти в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 гг., материалах Токийского и Хабаровского судебных процессов”, — говорится в комментарии Марии Захарова на сайте российского МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства также осудила кабинет министров Японии, который 15 августа совершил практикуемое ежегодно посещение святилища Ясукуни, где возносятся молитвы за “отдавших жизни за Японию воинов”. Захарова напомнила, что среди них есть люди, которые были казнены за военные преступление, потому поклонение им “не может не вызывать осуждения”.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ФСБ рассекретили документы об испытаниях биооружия Японии на советских узниках во времена Второй мировой войны. Такое жестокое наказание применялось потому, что японские спецслужбы даже под пытками не смогли заставить работать военнопленных против СССР.