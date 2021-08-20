Путин о встрече с Меркель: переговоры прошли в конструктивной, деловой обстановке Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле в пятницу, 20 августа, которые продолжались почти три часа, прошли в конструктивной, деловой обстановке, отметив, что обсуждались перспективы развития отношений между сторонами.

«Наши сегодняшние переговоры по традиции прошли в деловой конструктивной обстановке. Мы обсудили подробно обсудили перспективы развития отношений российско-германских. Мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель как желанного гостя», - заявил российский лидер.

Напомним, переговоры начались в 14.07 по московскому времени и завершились в 17.04. Таким образом в общей сложности продолжались почти три часа. Российский лидер и немецкий канцлер собирались обсудить отношения Москвы и Берлина, вопросы распространения коронавирусной инфекции, ситуацию в Афганистане, а также минские договоренности.