НАТО остановила поддержку властей в Афганистане Фото: REUTERS

НАТО в полной мере прекратила поддержку властей в Афганистане. Такое заявление в пятницу, 20 августа, сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

Как он отметил, Североатлантический альянс завершил свою миссию в Афганистане, и союзники сегодня находятся только на территории аэропорта Кабула. Как ожидают в НАТО, будущие власти страны будут придерживаться международных обязательств.

«Ряд стран-союзников выступили на сегодняшней встрече с предложением принять афганцев у себя. Если нам удастся их эвакуировать, то есть страны, которые готовы их принять временно или на более постоянной основе. Они также заявили о готовности направить за ними самолеты», - сообщил генсек альянса.

Напомним, сегодня, 20 августа, министр обороны бывшей администрации республики Бисмилла Хан Мохаммади сообщил, что силы сопротивления движению «Талибан»* взяли под контроль три района в афганской провинции Баглан.

*Запрещенная в России террористическая организация