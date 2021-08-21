Кинолог объяснил, почему нельзя подкармливать и согревать бродячих собак Фото: Тимур ХАНОВ

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в Международный день защиты бездомных животных, который в этом году выпал на 21 августа, рассказал о том, почему при встрече с бездомными собаками лучше воздержаться от их подкармливания.

По словам специалиста, прежде всего стоит понимать, что собака - это домашнее животное, у нее обязательно должен быть хозяин.

- При встрече с бездомной собакой это касается не только собственной безопасности, но и помощи такому животному... Если все будут проходить мимо дворняги, эта проблема усугубится. Собака ... не должна находиться на улице безнадзорно, - рассказал Голубев РИА Новости.

Кинолог также назвал ошибки, которые совершают сердобольные люди. В частности речь идет о кормление собак из жалости и обустройство им теплых будок.

- Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий, - сказал Голубев.