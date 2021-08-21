МКС готовится к прибытию съемочной группы российского фильма "Вызов"

Российский фильм "Вызов" снимут на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 1,2 километра для подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19", на котором находятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко Они снимут первый российский фильм в космосе "Вызов". Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

- С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18" проведена очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции, — говорится в сообщении госкорпорации.

Также на борту "Союза" находится космонавт Антон Шкаплеров.

Художественный фильм "Вызов" является частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры. Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих.