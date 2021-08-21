Минстрой планирует обеспечить всех очередников жильем до 2030 года

В Минстрой сообщили, что все очередники могут получить жилье до 2030 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно прогнозам Минстроя, в России все очередники получат жилье к 2030 году. Об этом говорится в проекте госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

- Решением задачи в данном направлении является обеспечение жильем указанных граждан до 2030 года, а также завершение до 2025 года мероприятий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя, — гласит текст документа.

Так к 2030 году планируется ликвидировать очередь и перейти к обеспечению льготников жильем в плановом порядке. Согласно оценкам Минстроя, для этого понадобится примерно 1,5 триллиона рублей из федерального бюджета.

Для реализации плана было предложено создать единый реестр льготников, повысить адресность поддержки, а также упростить обеспечение жильем сирот.

Ранее Фонд защиты прав дольщиков получил возможность передавать часть квартир в домах от недобросовестных застройщиков не только обманутым дольщикам, но и стоящим в очереди на получение жилья. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Отмечается, что в число нуждающихся входят граждане, живущие в аварийных домах, люди с низким уровнем дохода, несовершеннолетние сироты, многодетные семьи и инвалиды.