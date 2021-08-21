Американская актриса Анджелина Джоли завела аккаунт в Instagram, чтобы освещать ситуацию в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная американская актриса и спецпосланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли зарегистрировалась в социальной сети Instagram, чтоб освещать ситуацию в Афганистане, который был захвачен талибами*.

- Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность свободно общаться в социальных сетях и самовыражаться. Поэтому я пришла в Instagram с целью поделиться их историями и голосами людей, которые борются за свои основные права человека по всему миру, — гласит текст приветственного поста актрисы.

Также Джоли опубликовала письмо девушки-афганки, которая рассказала об изменениях в стране с приходом "Талибана"*. По ее словам, ранее женщины могли отстаивать свои права, получать образование и ходить на работу. Однако сейчас афганцы запуганы, хотя многие считают, что "талибы* изменились".

Ранее появилась информация, что талибы* начали поиск афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО. Как уточнялось, у представителей движения может быть список с адресами граждан, которые сотрудничали с иностранными силами, а после захвата Афганистана у них есть военная техника и оружие, которые в свое время были поставлены для правительственной армии республики.

*Запрещенная в России террористическая организация