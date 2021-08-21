Посольство РФ выясняет подробности о россиянине, якобы попросившем убежища в Японии

Российское посольство выясняет подробности о россиянине, якобы попросившем убежища в Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в Токио уточняет детали после сообщений СМИ о россиянине, который якобы попросил политического убежища в Японии.

- В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств, — гласит текст сообщения диппредставительства в Facebook.

Ранее местного агентство Киодо сообщило о россиянине, который якобы приплыл с курильского острова Кунашир на японский северный остров Хоккайдо, чтобы просить в Японии убежища. По информации СМИ, мужчина жил на острове три года, приехал из Удмуртии. Отмечается, что скоро станет известно, разрешат ли россиянину пребывать в стране или депортируют обратно в Россию.