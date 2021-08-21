Самолет, летевший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия из-за разгерметизации

Летевший из волгограда в Москву самолет подал сигнал бедствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет Superjet, совершавший полет из Волгограда в Москву, резко снизился над Тамбовской областью и подал сигнал бедствия.

- Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился, — цитирует свой информированный источник "Интерфакс".

Предполагается, что могла произойти разгерметизация. Авиасудно продолжает полет на высоте примерно трех тысяч метров.

В начале августа вылетевший из аэропорта Екатеринбурга в Москву самолет подал сигнал тревоги над Удмуртией. Пресс-секретарь авиакомпании "Россия" Сергей Стариков позднее сообщил, что самолет совершил вынужденную посадку по технической причине. С чем именно она была связана и насколько серьезной были возникшие проблемы, он не уточнил агентству. Теперь все пассажиры были доставлены в Москву резервным бортом.